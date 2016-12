Zweten onder de kerstmuts: eerste kerstdag mogelijk in de medailles

ARNHEM - Dat de kerst niet wit zou zijn, was al duidelijk. Deze eerste kerstdag gaat de boeken in als een van de warmste sinds het begin van de vorige eeuw.

Zo warm als vorig jaar wordt het niet: toen tikte het kwik op sommige plekken de veertien graden aan. Daarmee brak die eerste kerstdag een record. Maar een tweede of derde plaats zit er zeer waarschijnlijk wel in, zei Tom van der Spek van Meteo Group zondagochtend op Radio Gelderland.

Morgen zonnetje

Vanmiddag is het droog, met wel een flinke wind, in de Gelderse Vallei en bij de randmeren zelfs vrij krachtig. De temperatuur daalt in de komende nacht wellicht niet eens tot onder de tien graden. In de late nacht en morgenochtend gaat een koufront over ons land. Dat gaat gepaard met regen, maar het front trekt vrij snel over en daarna volgen er opklaringen. Op Tweede Kerstdag zal het zonnetje zichtbaar zijn en in de middag wordt het een graad of negen, prima weer voor een lekkere kerstwandeling.

De komende week gaat de wind liggen en komt er rustig weer, met wat koelere temperaturen. Donderdag in de middag kan het een graadje of drie zijn. Volgens Meteo Group is de kans aanwezig dat de winter met name na de jaarwisseling een poging gaat wagen.