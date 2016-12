Ruim 3 miljoen voor grensoverschrijdend beroepsonderwijs

DOETINCHEM - De Euregio steekt 3,1 miljoen euro in een betere aansluiting van het Nederlandse en Duitse beroepsonderwijs in de grensregio. De subsidie is toegekend aan het project 'Leren zonder grenzen', waaraan onder andere het Graafschap College in Doetinchem meedoet.

Het project moet ervoor zorgen dat leerlingen na het afronden van hun opleiding ook in het buurland inzetbaar zijn. Het gaat om leerlingen in de metaalbranche, de windenergiebranche, aankomende opticiens, leerlingen in de logistiek, de detailhandel, de houtverwerking en pedagogisch medewerkers. In het project werken 24 Duitse en Nederlandse opleidingsinstellingen samen, waaronder meerdere ROC´s. Ook miljoenen voor drinkwaterbescherming en bedrijfsleven Ook twee andere projecten krijgen een forse subsidie. Tot en met 2020 vloeit bijna 18 miljoen euro naar drinkwaterbescherming, bedrijfsleven en onderwijs in de Nederlands-Duitse grensregio. De helft van de middelen komt uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De andere helft wordt betaald door onder andere de provincies Gelderland, Overijssel, de ministeries van economische zaken van Nederland en de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen en de regio's waar de projecten worden uitgevoerd.