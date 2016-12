Goal Bryan Smeets is Gelderse sportmoment van 2016

ARNHEM - Het doelpunt waarmee De Graafschap-middenvelder Bryan Smeets Ajax de titel door de neus boorde, is het Gelderse sportmoment van het jaar.

Althans, volgens de volgers van Omroep Gelderland op Facebook. Er werd honderden keren gestemd, waarbij ongeveer twee derde van de stemmen ging naar het historische doelpunt van de Limburgse middenvelder in Doetinchemse dienst. De andere kandidaten voor het Gelderse sportmoment van 2016 waren de val van wielrenster Annemiek van Vleuten uit Wageningen in de Olympische wegwedstrijd en de gouden plak van baanwielrenster Elis Ligtlee uit Eerbeek op hetzelfde evenement.

Het doelpunt van Smeets gaat de geschiedenisboeken van het Nederlandse betaalde voetbal in. Op de laatste speeldag van het seizoen kwam Ajax op bezoek in Doetinchem en de Amsterdammers hadden aan winst op de laagvlieger genoeg om de titel te pakken. De Graafschap was bovendien al zeker van plaatsing voor de play-offs, waardoor het ondenkbaar leek dat Ajax de titel zou mislopen. De ploeg van Frank de Boer kwam ook op voorsprong in Doetinchem.

Totdat op die achtste mei 2016, rond de klok van 15.45, de bal door El Jebli werd voorgegeven op Smeets. Die had dat seizoen nog niet gescoord, maar schoof met zijn linker de bal achter Groesbeker Jasper Cillessen. Ajax kwam die klap niet meer te boven, waardoor de titel alsnog naar PSV ging.

Het doelpunt van de Limburger werd in vele Nederlandse stadions met gejuich begroet, zoals bijvoorbeeld in De Kuip. ´Boeren, boeren´ werd gescandeerd.