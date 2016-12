'Zwerverstype' gezocht na vernielingen aan auto's in Nijmegen

NIJMEGEN - De politie is op zoek naar een man die op kerstavond in Nijmegen diverse auto's heeft vernield.

Dat gebeurde tussen 20.00 en 20.30 in de omgeving van de Van der Brugghenstraat, in het centrum van de stad. Het signalement van de dader is als volgt:

Blanke Nederlandse man

50 a 60 jaar

1.70 meter

Haar tot op de schouders

Mager postuur

Zwerverstype

Donkergroene lange jas

Donkere pet/muts

Hij droeg een blauw witte tas

De politie vraagt mensen die iets gezien hebben zich te melden.