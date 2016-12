'Alles is weg', grote brand in Zevenaar legt vier bedrijven in de as

Foto: Omroep Gelderland Foto: Bas Reijnen

ZEVENAAR - 'Een heel groot drama', zo omschrijft Ben Visser de grote brand op eerste kerstdag in zijn autobedrijf aan de Edisonstraat in Zevenaar. Ook twee meubelstoffeerderijen en een beddenwinkel gingen in vlammen op.

'Alles is weg', verzucht Visser. Eigenaar Wim Boogaars van een van de meubelstoffeerderijen ging vannacht naar de brand kijken en zag de schade. 'Het is helemaal weg. Niets meer van over. Het is een groot gebouw van 1100 vierkante meter. Ik mag er niet meer bij vanwege instortingsgevaar', vertelt Boogaars. Beiden zeggen dat het nog te vroeg is om te weten wat de oorzaak is van de brand. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Wim Boogaars zegt dat hij op hele korte termijn weer verder wil gaan met zijn zaak. 'In een pand in de buurt', kijkt hij vooruit. Zie ook: Vier gewonden bij grote brand garagebedrijf Zevenaar