Iedereen vrij met de feestdagen? Wij werken wel met kerst

ARNHEM - Lekker vrij van je werk met de feestdagen. Maar dat geldt niet voor iedereen. Zeker in de zorg wordt er gewoon doorgewerkt op kerstavond en met kerst.

Op de oproep op Facebook #wijwerkenmetkerst kwamen tientallen reacties binnen.

Zo werkt Mandy bij een tankstation. 'Altijd gezellig', schrijft ze. Rahma verzorgt onder meer het kerstontbijt in een verpleeghuis in Arnhem.

Cindy doet haar werk op een somatische verpleegafdeling in Lochem. 'Ik ga met plezier.' Ook Cheryl werkt in de zorg, haar wekker gaat om 5.00 uur. Mira is nachtzuster bij verstandelijk gehandicapten.

Janny is vrijwilligster bij Hospice Wijchen op tweede kerstdag. Barry en Kina zitten op de ambulance in Winterswijk/Borculo.

Marc Verlouw en zijn gezin uit Kerkwijk zijn druk met de champignonnenoogst.

Ewald gaat eerste kerstdag gewoon weer aan de slag in een hotel in Doorwerth. 'Als hairstyliste gaat het met kerst ook gewoon door!', laat Rivana weten.

De koeien van Maarten moeten ook gewoon gemolken worden, kerst of geen kerst. En Alice moet de kuikentjes verzorgen.