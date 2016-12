Vier gewonden bij grote brand garagebedrijf Zevenaar; brandweer blust nog uren na

ZEVENAAR - In de nacht van zaterdag op zondag heeft er een zeer grote brand gewoed bij een garagebedrijf Visser Auto's aan de Edisonstraat in Zevenaar. De brand was uitslaand. Er zijn vier gewonden gevallen. De A12 was volledig afgesloten. Rond 06.00 uur werd het sein brand meester gegeven.

De brandweer heeft niet kunnen voorkomen dat de brand over is geslagen naar een meubelstoffeerder. Daarnaast was er ook brand bij het brengstation voor afval in Zevenaar. Daar is één container in de brand gevlogen, maar er zijn geen giftige stoffen bij vrijgekomen.

Gewonden

Boven het pand van de brand is een bovenwoning. Daarin sliepen twee bewoners. De politie heeft hen uit dat pand gehaald. Zij zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn ook de agenten naar het ziekenhuis gebracht voor controle.

Vuurwerk

In het pand lag vuurwerk. Dat lag daar vermoedelijk opgeslagen.

De brandweer weet te vertellen dat er vroeger op die plek een vuurwerkkluis zat. Die zit er nu nog steeds, maar er zou geen vuurwerk meer in liggen. 'Het kan ook een gasfles zijn geweest', zo meldt de brandweervoorlichter.

Brand meester

Rond 06.00 uur werd het sein brand meester gegeven. De brandweer geeft wel aan dat ze nog uren bezig zijn met blussen.

A12 dicht

Door de brand was de A12 ter hoogte van Zevenaar in beide richtingen dicht. Daar is ook een ongeluk gebeurd met vier auto's. Bij het ongeluk is één gewonde gevallen. Een van de automobilisten schrok van de dichte rook en trapte op de rem. Vier auto's botsten vervolgens op elkaar.

Rond 06.00 uur werd de richting vanuit Duitsland naar Arnhem weer vrijgegeven. De richting naar Zevenaar bleef nog even dicht.