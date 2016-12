Gewonde na ongeluk in Epse: N348 afgesloten

Foto: Jordi Deckert

EPSE - Bij een ongeluk op de N348 in Epse (gemeente Lochem) is zaterdagavond één gewonde gevallen. De weg is door het ongeluk ook afgesloten.

Bij het ongeluk waren twee auto's betrokken. De bestuurster van een van de auto's raakte de macht over het stuur kwijt. Zij is na het ongeluk, met de ambulance, naar het ziekenhuis in Zutphen gebracht. Vijf mannen die in de ander auto zaten, zijn ter plekke nagekeken door de ambulance. Zij kwamen met de schrik vrij. De weg blijft nog zeker tot 23.30 uur afgesloten.