Dakloze Belg in ziekenhuis Harderwijk was eerder tv-sensatie in Nederland

HARDERWIJK - De dakloze Belg die ruim een half jaar in het ziekenhuis in Harderwijk verbleef blijkt niet eens zo onbekend te zijn als iedereen dacht. De Vlaming trok zelfs een miljoenenpubliek op de Nederlandse televisie, zo zocht dagblad De Stentor uit.

Vincent, zoals de Belg heet, was jaren geleden in het SBS-programma 'De nieuwe Uri Geller?'. Daar was hij een goochelende vampier. Hij trok de aandacht van de ruim 1,5 miljoen kijkers door met bloed op het podium te staan. Ze stemden hem naar de finale.

Goochelen doet hij inmiddels niet meer, want hij zit nu in een kamer van het Leger des Heils. Waar de Belg inmiddels onderdak heeft gevonden. Volgens De Stentor heeft de man hersenletsel en is hij delen van zijn geheugen kwijt. Maar hij weet wel te vertellen dat hij geen zwervende dakloze was. 'Ik, eh, woonde bij mijn vriendin. Dat horen mensen niet graag, ze vinden het veel spannender om te denken dat ik onder een brug lag.' Waarom de man in het ziekenhuis is beland, is nog een raadsel.

Moeilijk opvang te vinden

Door geheugenverlies en een gebrek aan papieren maakten het bijzonder moeilijk voor het Sint Jansdal-ziekenhuis om opvang te vinden. De directie klopte aan bij de Belgische ambassade. Geen oplossing. Zijn dossier wordt bij de Belgische buitenlandse zaken als 'heel complex' omgeschreven. 'Niemand wou mij', aldus Vincents uitleg. In het ziekenhuis werd hij door verplegers en patiënten herkend. 'Ben jij niet die goochelaar van de tv-show?'

Uiteindelijk kreeg de goochelaar dus onderdak. Hij blijft voorlopig nog even bij het Leger des Heils, waar zijn familie hem graag wil ontmoeten.

