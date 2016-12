Ted Meines, motor achter defilé Wageningen, overleden

WAGENINGEN - Oud-generaal Ted Meines is zaterdag op 95-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het ministerie van Defensie gemeld. Meines vervulde lange tijd een bijzondere rol bij de organisatie van de bevrijdingsherdenking op 5 mei in Wageningen.

Meines werkte namelijk van 1988 tot en met 2000 als voorzitter van het werkcomité middagprogramma en zat in het dagelijks bestuur van het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen. Hij was eigenlijk de grote motor achter de totstandkoming van het jaarlijkse defilé in Wageningen.

Meines was daarnaast nog meer. Zo was hij ereburger van de staat Israël en werd hij in 2014 bevorderd tot luitenant-generaal voor zijn grote verdiensten voor de krijgsmacht in het algemeen en de veteranen in Nederland in het bijzonder. Ook was hij Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.