Wie reed kind van fiets in Winterswijk?

Foto: ANP

WINTERSWIJK - Wie reed er vrijdagmiddag een kind van zijn of haar fiets op de Misterweg in Winterswijk? De politie is op zoek naar het antwoord op die vraag.

Rond 16.45 uur werd een kind van zijn fiets gereden op de rotonde bij de Lidl in Winterswijk. De bestuurder van de betrokken auto is niet gestopt, maar doorgereden. De politie wil nu graag weten wie de bestuurder was en is daarom opzoek naar getuigen van dit ongeval. Weet u meer? Dan mag u bellen met het politienummer 0900-8844.