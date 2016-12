Kerstbomen als tussendoortje voor olifanten

ELST - Het verbranden van onverkochte kerstbomen hoeft niet meer in Elst. Wat blijkt: olifanten en rendieren vinden de bomen maar al te lekker om op te eten. Het lijkt een raar tussendoortje, maar dat is het niet.

De Intratuin in het Gelderse plaatsje Elst gaat de ongeveer vijftig onverkochte kerstbomen weggeven aan Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Zowel olifanten als rendieren zijn dol op de naaldbomen.

Volgens Sander van de Wetering, manager Intratuin Elst, verschilt het per vestiging wat er gebeurt met de overgebleven bomen. Zo worden er ook bomen versnipperd of als bodembedekking gebruikt. Maar het verbranden zoals dat vroeger wel eens gebeurde is niet meer van deze tijd.



Foto: Intratuin Elst