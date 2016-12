Pata negra, gevulde kalkoen en paarse wortels: we slaan weer massaal in deze kerst

ARNHEM - Boodschapje hier, cadeautje daar - veel mensen slaan op de valreep nog even in voor de kerstdagen. Zo ook in Arnhem.

Op de nieuwe plek van de wekelijkse Arnhemse markt in Arnhem, is het gezellig druk. Wat kopen we en wat gaan we eten deze Kerstmis? De hele santenkraam wordt losgetrokken.