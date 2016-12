Buurtbewoner Apeldoorn: 'Ik werd wakker van hele harde knallen na steekpartij'

APELDOORN - Na een steekpartij in het centrum van Apeldoorn schoot de politie op een man die met een mes liep te zwaaien. Buurtbewoner Ronald werd er wakker van, keek uit zijn raam en zag de gewonden op de grond.

Aan Omroep Gelderland vertelt Ronald (die alleen zijn voornaam wil noemen) dat hij gewonde mensen op straat zag zitten. 'Ik werd wakker van hele harde knallen en zag een donkere jongen met een wit overhemd. Op zijn rug zat een grote, rode bloedvlek.'

'Blijf bij ons!'

'Daarna kwam een jongen aanlopen die ook zichtbaar gewond was. De politie kwam later met een derde gewonde aan.' Mensen die er snel bij waren, zeiden tegen de slachtoffers 'blijf bij ons' en 'hou vol', herinnert de Apeldoorner zich.

Foto: Pim Velthuizen

Het duurde volgens hem even voordat de ambulance er was. Eerst werden de gewonden van de steekpartij geholpen, daarna de verdachte. Hij was in zijn voet geschoten door de politie, omdat hij met een mes zwaaide. De man ligt met een ander persoon in het ziekenhuis. Ze zijn niet in levensgevaar.

