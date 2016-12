Woning wordt zwembad door zolderbrand in Herveld

Foto: Omroep Gelderland

HERVELD - In een tussenwoning in Herveld is zaterdagmiddag een zolderbrand uitgebroken. Oorzaak zou de wasdroger op zolder zijn die in brand was gevlogen.

De brandweer kwam met een hoogwerker en een brandautospuit naar Herveld. De zolder is volledig uitgebrand en er is veel waterschade in het huis. De buren hebben last van rookschade. Verslaggever Wim Hageman meldt dat de benedenverdieping van de woning lijkt op een zwembad. De bewoners van het pand mogen nog niet terug de woning in. Er wordt samen met de brandweer gekeken naar een geschikt moment wanneer ze naar binnen kunnen.

Foto: Omroep Gelderland