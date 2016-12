Drietal steelt sigaretten in Zutphen en wordt gepakt

Foto via politie Zutphen

ZUTPHEN - Bij een supermarkt aan de Molenweg in Zutphen is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken. De politie hield daarna drie mannen aan.

Een omstander zag rond 3.45 uur dat het drietal bezig was met de inbraak; ze stalen sigaretten. Daarna reden ze weg richting Apeldoorn. De getuige waarschuwde de politie. Op de Zutphenseweg in Apeldoorn wisten agenten de drie aan te houden. Het gaat om mannen van 21 en 23 jaar uit Den Haag en een 24-jarige Leidenaar.