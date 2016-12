Dierenpark geeft kerstcadeautjes aan beesten

ULFT - Het Kerstfeest gaat niet aan de beesten in Wildpark Anholter Schweiz voorbij. Onder meer de wasberen en ezels werden verwend met speciaal gevulde cadeaus en kerstbomen in het Wildpark vlak over de grens bij Dinxperlo.

'In de voerronde met de dierverzorgers brengen we de dieren allemaal cadeautjes', vertelt Patrick Rutjes van Wildpark Anholter Schweiz. De ezels en schapen krijgen een echte kerstboom met wortels en appels in hun verblijf, maar er worden ook echte cadeautjes uitgedeeld. 'Dat ligt er per dier aan wat er in de pakjes zit', aldus Rutjes. 'Bij de wasberen doen we aan fruit, vis en garnaaltjes. Alles wat ze lekker vinden voor Kerst.'



Het geven van cadeautjes aan de dieren is geen unicum. 'Als gedragsverrijking doen we het weleens vaker', vertelt Rutjes. 'Maar nu hebben we het in kerstpapier ingepakt. We proberen heel wat dieren cadeautjes te geven, maar allemaal gaat waarschijnlijk niet lukken.'