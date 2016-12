Miljoenen Europese euro's voor grensregio

ULFT - Drie grensoverschrijdende projecten hebben flink wat Europese miljoenen binnengehaald, zo maakte EUREGIO vandaag bekend. Tot 2020 moet er in totaal bijna 18 miljoen euro naar drinkwaterbescherming, het bedrijfsleven en het onderwijs in de grensregio gaan.

Voor het beroepsonderwijs in de regio wordt 3,1 miljoen euro beschikbaar gesteld. 'Doel van het project is het verbeteren van de aansluiting tussen de Duitse en Nederlandse beroepsopleidingen', zo laat de EUREGIO weten. 'Daardoor moeten leerlingen na het afronden van hun opleiding ook in het buurland inzetbaar zijn.'

Onder de noemer Smart Production komt er daarnaast een investering van ruim 6 miljoen euro in het midden- en kleinbedrijf. Ook is 8,5 miljoen euro beschikbaar voor de grensoverschrijdende drinkwaterbescherming in het stroomgebied van de Vecht.

Bekostiging van de budgetten

Verschillende partijen dragen bij aan de kosten van de investering. 'De helft van de middelen wordt door de Europese Unie uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ter beschikking gesteld', zo laat de EUREGIO weten. Daarnaast hebben provincies, ministeries en regionale projectdragers bijgedragen aan het vrijgekomen budget.