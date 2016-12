Overname sociale werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven van de baan

ARNHEM - De overname van Presikhaaf Bedrijven, de sociale werkvoorziening voor Arnhem en omgeving, is van de baan. De tien gemeenten in het algemeen bestuur hebben besloten niet verder te onderhandelen met overnamekandidaat GoedWerkt. Het is nog onduidelijk wat dit betekent voor de ongeveer 3 duizend medewerkers van Presikhaaf Bedrijven.

Volgens het gemeentelijk onderhandelingsteam legt GoedWerkt alle risico's van een overname bij de gemeenten neer. De medewerkers van Presikhaaf zijn teleurgesteld. 'Het is oneerlijk van dit algemeen bestuur om GoedWerkt zo te bekritiseren, terwijl zij al jaren niet goed voor ons zorgen', zegt een van hen. College Arnhem wil eigen sociaal werkbedrijf beginnen Het gemeentebestuur van Arnhem presenteerde eerder deze week een plan om een eigen sociaal werkbedrijf te beginnen. De andere negen gemeenten die hun sociale werkvoorziening hebben ondergebracht bij Presikhaaf Bedrijven, kunnen hierbij aansluiten. Vakbond FNV vindt het belangrijk dat de regionale samenwerking niet verloren gaat. Als gemeenten voor zichzelf beginnen, is het risico dat hele afdelingen van de sociale werkvoorziening uit elkaar vallen. Alle betrokken gemeenten gaan op zoek naar een oplossing, maar voorlopig blijft de toekomst van de medewerkers van Presikhaaf Bedrijven onzeker.