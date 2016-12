Dit zijn de best gelezen verhalen van afgelopen week

ARNHEM - Zoals u van ons gewend bent, ook deze week weer een overzicht van het meest gelezen nieuwe uit Gelderland.

Nog een keer Bennie

Was dit nu dan écht de laatste keer dat Bennie Jolink op de planken stond? De oud-Normaal-zanger is ziek; vooral zijn longcapaciteit heeft er ernstig onder te lijden. Optreden viel Bennie steeds zwaarder, hij verliet Normaal maar ging verder met de Pensionado's, tot ook dat niet meer ging.

Al vaak werd gezegd dat het de laatste keer zou zijn dat Bennie Jolink optrad. In Laren trad hij zondag voor nog eenmaal op, en zoals het nu lijkt was dit ook echt voor het aller-allerlaatst.

Ellende op de snelwegen

Een ramp op de weg, afgelopen dinsdag. De grote snelwegen waren vol, vertraagd of kenden ongelukken, wat de doorstroom in de provincie belemmerde.

Vreselijk ongeluk

Zeventien jaar was hij pas, Stan de Vries uit Opijnen. Donderdagmorgen kwam hij bij Geldermalsen om het leven, toen hij met zijn scooter in aanrijding kwam met een landbouwvoertuig.

De jongen ging naar een kleine school in Gorinchem, waar hij een groen-opleiding volgde. De teamleider van die school vertelde aan Omroep Gelderland dat het nieuws er erg inhakte.

Welkom in Zuthpen!

Het was niet het meest lastige zoekplaatje, maar opvallend was 'ie wel: het verkeerd gespelde verkeersbord in Velp. Daar denken ze dat Zutphen toch iets anders wordt geschreven dan zoals het hoort...

