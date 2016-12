Meerdere mensen gewond bij steekpartij in Apeldoorn; verdachte in voet geschoten

APELDOORN - In het centrum van Apeldoorn vond in de nacht van vrijdag op zaterdag een steekpartij plaats. Vier personen raakten daarbij gewond, onder wie de 39-jarige verdachte.

Het incident vond plaats tijdens een vechtpartij op de Paslaan. Bij de aanhouding van de verdachte, afkomstig uit Enschede, werd geschoten door de politie. Hij liep met een mes te zwaaien. De man raakte gewond aan zijn voet.

Een gewonde ligt nog in het ziekenhuis, evenals de verdachte. Beiden zijn niet in levensgevaar.

Foto: Pim Velthuizen

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het steekincident. De Rijksrecherche bekijkt of er onder juiste omstandigheden is gevuurd door de politie.

Zie ook:

Buurtbewoner Apeldoorn werd wakker van harde knallen na steekpartij