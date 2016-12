Ben Saunders steekt handen uit de mouwen voor gewonde eigenaar oliebollenkraam Huissen

Ben Saunders. Foto: ANP

HUISSEN - Terwijl de eigenaar van de uitgebrande gebakkraam Bosvelt in Huissen nog maar nauwelijks bekomen is van de schrik, melden de eerste fans van zijn oliebollen zich alweer. Niemand minder dan Ben Saunders komt donderdag om hem in de kraam helpen.

Saunders helpt Bennie Bosvelt om op één van de laatste dagen zijn oliebollen te verkopen. De kraam van Bosvelt werd compleet verwoest na een explosie en brand begin december. De bekende zanger reikt de oliebollenbakker daarom de helpende hand en steekt vanaf 9.00 uur de getatoeëerde armen uit de mouwen. Saunders dol op de Huissense oliebol De zanger is volgens Bosvelt fan van zijn oliebollen. Omdat hij zelf niet in staat is om de lekkernijen te bakken, vanwege de brandwonden die hij opliep bij de explosie in zijn oliebollenkraam, kan hij de hulp prima gebruiken. Op 10 december gaat het tijdens het kerstevenement Huissen bij Kaarslicht helemaal mis; in de oliebollenkraam breekt brand uit na een explosie van een van de gasflessen. Twee mensen, onder wie Bennie zelf, raken gewond. Ondanks de hevige tijd die de eigenaar doormaakt, heeft hij toch besloten de laatste drie dagen van 2016 zijn oliebollen te verkopen. Met een beetje extra hulp dus... Zie ook: 'Ik heb mijn man in brand zien staan': het emotionele verhaal van de familie Bosvelt

