Augustus 2016: brandweer rijdt rond in brommobiel en goud voor Elis Ligtlee

Foto: ANP

ARNHEM - Het is eind december, de oliebollen gaan weer in het vet: het is tijd om terug te blikken op mooie, droevige en grappige gebeurtenissen. Welke berichten bekeek u in augustus het meest op onze site en app?

1. Elis Ligtlee pakt goud op Olympische Spelen Elis Ligtlee uit Eerbeek pakt goud op de Olympische Spelen in Rio. Met een beetje geluk komt de baanwielrenster in de finale op het onderdeel keirin. Met nog een paar ronden te gaan pakt Ligtlee in die finale de koppositie en die staat ze niet meer af. Iedereen, inclusief Ligtlee zelf, is verrast door de gouden plak. 2. In Vorden hebben ze een wel heel bijzondere brandweerwagen In Vorden staat er geen grote brandweerwagen, maar juist een heel kleintje. Een brandweerrode canta, inclusief officiële brandweerbestickering. Maar weest gerust: het gaat om een grap. De brommobiel staat in de voortuin van Harry Arendsen, omdat hij afscheid neemt. 3. Afgehakte schapenkop en ingewanden gevonden in weiland Herders Serge en Ellen van der Zweep treffen tot twee keer toe de resten van wat lijkt op een gruwelijke slachtpartij van twee van hun schapen. Eerst ligt er slachtafval en daarna een schapenkop. Serge en Ellen hebben een kudde van 150 schapen in een weiland in Renkum. 'Dit is heftig', zegt Ellen. 4. Hoogzwangere Ellen uit Tiel mag niet vliegen De hoogzwangere Ellen den Hater uit Tielse wordt na een vakantie op het Indonesische eiland Bali onaangenaam verrast. De luchtvaartmaatschappij wil haar niet meenemen naar Nederland, omdat ze hoogzwanger is. Uiteindelijk mogen zij en haar man Gert Jan toch nog terug: Eind goed, al goed. 5. Mevrouw Van Zetten uit Tiel Ze is al jarenlang een begrip bij sportkijkers: mevrouw Van Zetten uit Tiel. Vooral door Mart Smeets, die zo probeerde om ingewikkelde materie begrijpbaar te maken voor het publiek. Mart Smeets neemt afscheid en nu heeft mevrouw Van Zetten uit Tiel eindelijk rust, want ze bestaat echt.