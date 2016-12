Juli 2016: fanatieke Pokémon Go-speler baan kwijt en huis ingepakt met bierkratjes

ARNHEM - Het is eind december, de oliebollen gaan weer in het vet: het is tijd om terug te blikken op mooie, droevige en grappige gebeurtenissen. Welke berichten bekeek u in juli het meest op onze site en app?

1. Iets te fanatieke Pokémon Go-speler (23) uit Nijmegen raakt baan kwijt

Nijmegen heeft de primeur. Het eerste Pokémon Go-ontslag is een feit. Een uitzendkracht die te veel bezig is met Pokémon Go op zijn telefoon raakt zijn baan kwijt. 'In plaats van muizenvallen zetten, ging hij achter Pokémon-figuren aan', zegt Jean Knipping, eigenaar van uitzendbureau TeleJob. Een dag later kan de man weer aan de slag.

2. Brand verwoest tuincentrum in Uddel

Van Fonteyn Outdoor Living Mall in Uddel is weinig meer over. Een grote uitslaande brand legt het tuincentrum in de as. Het magazijn met onder meer tuinmeubelen blijft gespaard; de rest is verwoest.

3. Oranje Generaal (58) uit Elst overleden

Hij werd bekend als de Oranje Generaal uit Elst. Op 24 juli overleed Witjes op 58-jarige leeftijd in het harnas, toen hij onderweg was naar Schiphol om de Olympische sporters uit te zwaaien. Hij kreeg een hartaanval. Witjes was een zeer bekend gezicht, met name rond wedstrijden van het Nederlandse voetbalelftal.

4. Huis ingepakt met bierkratjes: bijzonder huwelijkscadeau voor stel uit Beuningen

Dirk en Maria uit Beuningen kijken gek op als ze thuiskwamen na hun bruiloft: hun huis is niet meer zichtbaar, in plaats van bakstenen kijken ze nu tegen bierkratten aan. Heel veel bierkratten. Een plaatselijke supermarkt haalt uiteindelijk de bierkratjes op.

5. Koning bezoekt 100e Nijmeegse Vierdaagse

De 100e Nijmeegse Vierdaagse is er een van uitersten. Met meer dan 30 graden op de eerste twee dagen is het extreem warm, de laatste dag is het vooral regenachtig. De koning is op de laatste dag aanwezig en verslaggever Sonja Booms krijgt de kans om hem een paar vragen te stellen.