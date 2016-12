Juni 2016: bus rijdt door ondergelopen tunnel en ontploffing mobieltje

Foto: screenshot filmpje Sjonnie Breuker

ARNHEM - Het is eind december, de oliebollen gaan weer in het vet: het is tijd om terug te blikken op mooie, droevige en grappige gebeurtenissen. Welke berichten bekeek u in juni het meest op onze site en app?

1. Arnhemse buschauffeur heeft geen boodschap aan water Noodweer teistert de provincie. Een Arnhemse buschauffeur heeft daar geen boodschap aan. Zijn bus rijdt dwars door een ondergelopen tunnel. Een filmpje, gemaakt door een omstander, gaat het internet over. De chauffeur moet op het matje komen. Hij krijgt een waarschuwing. 2. Matpartij op Velperbroekcircuit; man gaat door het dak Op Dumpert verschijnt een filmpje van een matpartij op het Velperbroekcircuit bij Arnhem. Een boze automobilist probeert midden op de snelweg via een dakraampje een andere automobilist te slaan. Klik hier voor het filmpje op Dumpert. 3. Jongetje (4) overleden na frontale botsing met gestolen auto in Zelhem Laat hem niet vrij, zegt Monique van der Sandt uit Drempt steeds. Toch gebeurt het: haar zoon Rémon komt op vrije voeten. Met dramatische gevolgen. Hij rijdt in Zelhem met een gestolen auto een jongetje van vier dood. 4. Telefoon ontploft in Arnhem: 'Mijn zoon gaat niet meer slapen met het ding op zijn kussen!' De telefoon van Arnhemmer John Walbrink ontploft zomaar. Brokstukken van de accu vliegen de hele kamer door en er zitten brandplekken op het bankstel. Van de telefoon blijft niets over. 5. Kabouterdorp in het bos bij Voorthuizen geruimd: 'Zo de kliko in' Het moest een soort Utopia worden, voor mens én kabouter: het kabouterbos in het Wilbrinkbos, vlak boven Voorthuizen. Maar de boswachter denkt daar anders over. Tot groot verdriet van vele kabouterliefhebbers. Later wordt er een nieuwe plek gevonden.