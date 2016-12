Oudejaarsduik: 200 jongeren duiken vlak voor kerst in recreatieplas

VOORTHUIZEN - Het is een traditie in Voorthuizen, de oudejaarsduik. Vandaag gaan zo'n 200 waaghalsen het koude water bij recreatieplas Zeumeren trotseren.

Politicus Gertjan Segers van de ChristenUnie geeft om iets voor 15.00 uur vanmiddag het startschot. De jongeren die meedoen aan de oudejaarsduik doen dat voor het goede doel.

Duik met een boodschap

Jaarlijks wordt in de streek deze zogenoemde 'Duik voor verandering' of wel 'Dive2change' gehouden. Elke duiker laat zich persoonlijk sponsoren voor de duik. Het sponsorgeld wordt gebruikt voor christelijke projecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Het evenement wordt georganiseerd door de christelijke organisatie World Servants. Deze organisatie regelt voor jongeren onder meer werkvakanties waarbij ze geloofsgemeenschappen in landen over de hele wereld helpen. Denk daarbij aan projecten waarbij gebouwd wordt aan betere scholen, klinieken, huizen en schoon water.

Voettocht en duik

De deelnemers aan de duik en hun supporters verzamelen zich in het centrum van Voorthuizen. Vervolgens lopen de jongeren naar het strand onder begeleiding van een drumband. In de optocht lopen vlaggendragers mee, met vlaggen van alle landen waar de projecten plaatsvinden.

Rudolf Roest uit Kootwijkerbroek (18) is één van de deelnemers die vandaag het water trotseert voor het goede doel. Eerder bouwde hij mee aan projecten in Ghana (2015) en Myanmar (2016).

Komende zomer neemt hij deel aan een project in Zambia. Daar bouwt hij met een groep van 33 jongeren mee aan een schoolgebouw in Mboboli. Hierdoor kunnen meer kinderen beter onderwijs krijgen in Mboboli. aldus een woordvoerder van World Servants.

Tegelijk verandert zo’n project het wereldbeeld van deelnemers zoals Rudolf. 'Ook al spraken de mensen op de compound in Myanmar bijna geen Engels, de verbondenheid was groot. We gingen allemaal voor hetzelfde doel, en dat voelde fantastisch. Iedereen werkte keihard mee op de bouw, ook de locals. We wilden allemaal dat studentenhuis voor de studenten met een beperking. Zo hebben we een geweldig project gehad. Daarom heb ik besloten om volgend jaar weer mee te gaan met World Servants.'

Rudolf kan niet wachten om straks af te reizen naar Zambia om daar zijn handen uit zijn mouwen te steken.