Speciale mis in circustent op eerste kerstdag in Nijmegen

Foto: Pixabay

NIJMEGEN - Binnenvaart-, kermis- en circusmensen kunnen op eerste kerstdag naar een wel hele bijzondere mis in Nijmegen: speciaal voor deze rondtrekkende mensen is er een dienst in een circustent.

De speciale dienst wordt voor het tweede jaar in Nijmegen gehouden. Het wordt een dienst die ook voorzien is van allerlei acts en muziek. Geen vaste kerk De mis wordt geleid door priester Berhard van Welzenes. Hij komt zelf uit een scheepvaartgezin en hij kent ook veel mensen uit de kermis- en circus wereld. Hij weet dus als geen ander hoe het is om niet altijd op een vaste plek te verblijven en dus ook niet altijd een vaste kerk te hebben. Met de mis in deze vorm wil hij het verhaal zo dicht mogelijk bij de mensen brengen. Van Welzenes. Foto: Archief 45 jaar priester Voor Van Welzenes is de dag nog extra bijzonder omdat hij ook viert dat hij 45 jaar priester is. Vorig jaar waren er zo'n 250 mensen bij de speciale dienst. Van Welzenes hoopt dat er dit jaar nog meer komen.