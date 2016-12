Vier jongens uit Lochem verdacht van DDoS-aanvallen op computersysteem van school

LOCHEM - De politie houdt vier jongens uit Lochem verantwoordelijk voor het platleggen van het computersysteem van hun school. Ze zouden dit jaar zogenoemde DDoS-aanvallen hebben gepleegd. Het gaat om twee jongens van 15, een van 14 en 17 jaar.

Tussen begin 2016 en september 2016 werden de DDoS-aanvallen gepleegd. Bij een DDoS aanval maken heel veel computers – vaak vanaf verschillende locaties – verbinding met één server. In feite wordt een server overspoeld met webverkeer. Plegers proberen hiermee een server traag of zelfs onbereikbaar te maken.

Toets kan niet doorgaan

Bij de school in Lochem konden bepaalde lessen niet doorgaan, omdat het computersysteem was stilgelegd. Ook was het systeem waarin de roosters en cijfers staan, niet meer toegankelijk. Een toets kon zelfs niet doorgaan, omdat die via internet afgenomen moest worden.

Aangifte bij politie

Vlak voor de zomervakantie van 2016 kwam een docent een aantal leerlingen op het spoor die vermoedelijk bij de aanvallen betrokken zijn. De school deed aangifte bij de politie. In september zijn de telefoon en laptop van de 15-jarige verdachte in beslag genomen voor onderzoek.

Zie ook: