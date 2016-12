Artsen Radboud UMC stoppen met handen schudden met patiënten

Foto: N1

NIJMEGEN - Artsen van het Radboud UMC in Nijmegen schudden geen handen meer met hun chirurgiepatiënten. In plaats daarvan wordt er geknipoogd of gezwaaid.

Hierdoor heeft de patiënt een contactmoment minder, maar ook een verminderde kans op bacterieoverdracht. Artsen zeggen dat dit van levensbelang kan zijn, terwijl dit voor de patiënten een stuk minder persoonlijk is. ‘Er is een pilot geweest, en het blijkt dat het goed werkt,’ vertelt directeur Zorgbelang Gelderland Erik Verkaar. ‘Het wordt door de patiënten goed ontvangen.’ Luister naar het gesprek met Verkaar van Zorgbelang Gelderland: Handen schudden met handschoenen Het is niet wetenschappelijk bewezen dat het echt zorgt voor infecties. Verkaar: ‘Toch vind ik het wel een goed idee om het te gaan proberen. We weten in ieder geval wel dat er grote risico’s bestaan, dus waarom niet.’



Over het idee om handschoenen aan te trekken als de artsen een hand moeten geven is Verkaar niet overtuigd. ‘Iedere keer dat de artsen dan weer iets anders aanraken dan de hand van de patiënt, moeten er weer nieuwe handschoenen worden aangetrokken.’

Door: Mediapartner N1. De lokale omroep van Nijmegen.