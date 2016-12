Vermiste Niels dood gevonden in Lek bij Culemborg

Foto: Omroep Gelderland

CULEMBORG - Het lichaam dat vrijdagochtend in de Lek bij Culemborg werd gevonden is van de vermiste Niels Wienberg (18) uit Culemborg. Dat meldt de politie zaterdagochtend. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen sprake is van een misdrijf.

Zijn lichaam werd vrijdagochtend ontdekt door voorbijgangers. Die zagen het ter hoogte van de Beusichemsedijk drijven. Medewerkers van de brandweer zijn in beschermende pakken het water ingegaan om het stoffelijk overschot te bergen. Het lichaam is daarna overgebracht naar Forensische Opsporing in Elst voor identificatie en onderzoek. Dat heeft uitgewezen dat het lichaam al langere tijd in het water heeft gelegen. Een maand lang werd er gezocht naar Niels Niels Wienberg. Foto: Omroep Gelderland Niels Wienberg liep op 19 november van huis weg en was sindsdien spoorloos. Een maand lang werd er naar de autistische man gezocht. Er werd onder meer met een politiehelikopter en speurhonden gezocht. Ook zijn familie en vrijwilligers zochten mee. Zijn ouders hadden zelfs op verschillende plekken in de stad tassen met drinken, eten en dekens neergezet. Lees ook:

