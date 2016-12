Waar werden de meeste pakketjes van Gelderland bezorgd?

Foto: Omroep Gelderland

DUIVEN - Duiven is dol op online bestellen. In de week voor kerst werden daar per inwoner de meeste pakketten van Gelderland bezorgd.

Zelfs zoveel dat Duiven landelijk op de tweede plek staat. Alleen de inwoners van Boxmeer zijn nog kooplustiger. PostNL meldt dat deze week een recordaantal pakketjes is bezorgd. In een week tijd werden ruim 5,5 miljoen pakketten afgeleverd in Nederland. De piek kwam onder meer doordat er vaker en meer boodschappen en maaltijdboxen online werden besteld. Op bijna 4 miljoen adressen in Nederland stond in de week voor kerst een bezorger van PostNL voor de deur. Om de klus te klaren werden tijdens de kerstdrukte 3800 pakketbezorgers ingezet, 600 meer dan normaal.