OM in hoger beroep in chaletmoordzaak

Janet S. en haar advocaat. Tekening: Petra Urban

ARNHEM - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep in de zogenoemde chaletmoordzaak. Het OM is het niet eens met de straf die hoofddader Janet S. uit Kampen kreeg opgelegd.

De rechtbank veroordeelde Janet S. tot 20 jaar cel vanwege doodslag op zakenman Ton Kuijff uit Amersfoort. De vrouw uit Kampen bracht de zakenman om het leven in een chalet in Ermelo. Het OM wil dat S. voor moord wordt veroordeeld in plaats van doodslag. Het OM had 20 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. De rechter legde geen tbs op, omdat S. weigert zich te laten onderzoeken. De advocaat van S. liet na de uitspraak van de rechter weten ook in hoger beroep te gaan. Zie ook: OM gaat in hoger beroep tegen straf Janet S. in zaak chaletmoord (rtvoost.nl)

Verdachte chaletmoord: 'Heel erg voor de nabestaanden'

Justitie eist 20 jaar cel en tbs om gruwelmoord in chalet Ermelo