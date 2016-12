'Gouden Elis' pronkt (alweer) op naambordje

APELDOORN - Elis Ligtlee is trots. De baanwielrenster, die afgelopen zomer een gouden medaille behaalde op de Olympische Spelen, heeft op haar middelbare school een plantsoen mogen onthullen dat naar haar is vernoemd. En dat is niet de eerste keer.

Want Elis Ligtlee had al het Stationsplein in Eerbeek op haar naam geschreven. Maar met het plantsoen op het Edison College in Apeldoorn is ze ook erg blij. 'Het was altijd al een sportieve school waar ook veel tafeltennistafels staan. Ze hebben nu een vernieuwd plein en ik ben zeer vereerd dat mijn naam aan het plantsoen verbonden is', vertelt ze bij Radio Gelderland.

Over haar oude school spreekt ze dan ook met veel lof. 'Het was een school die heel erg achter hun leerlingen stond. De directeur zei ook altijd tegen mij: je mag altijd vrij als je wil, maar je moet wel je werk af hebben voor je weggaat. Dat deed ik dan ook altijd, dus ik ben ze dankbaar dat ik door hen ook mijn sport kon blijven beoefenen.'

Elis Ligtleeschool, boulevard...

En door de sport prijkt haar naam nu op verschillende bordjes. Het lijkt een kwestie van tijd tot ze net zoals Dafne Schippers een eigen brug heeft. Misschien de Brummensebrug wel in Eerbeek? 'Haha, wie weet. Ik ben al vereerd met wat ik heb, dus ik ga niet klagen. Een Elis Ligtleestadion, Elis Ligtleeallee of een Elis Ligtleeboulevard? Daar doe ik het natuurlijk niet voor, ik wil zo snel mogelijk weer op de fiets zitten.'

Daarmee doelt Ligtlee op haar blessure aan haar knie, waardoor ze al een tijdje niet kan fietsen. Hoelang die blessure nog gaat duren weet ze niet. 'Op Papendal werken we er hard aan om zo snel mogelijk te herstellen, maar ik kan nog geen datum geven wanneer het klaar is.'