Inwoners Rivierenland meer kwijt aan afvalstoffenheffing

Foto: Omroep Gelderland

GELDERMALSEN - De afvalstoffenheffing in de regio Rivierenland stijgt in 2017 met gemiddeld 12 euro per huishouden. Gemiddeld is een huishouden dan 187 euro per jaar kwijt aan de heffing. Dat heeft afvalverwerker Avri bekend gemaakt.

De afvalstoffenheffing bestaat uit een jaarlijks basistarief. Daarnaast wordt betaald per keer dat restafval wordt aangeboden. Het basistarief stijgt in 2017, terwijl het variabele tarief daalt. Dat gebeurt omdat blijkt dat huishoudens hun restafval minder vaak aanbieden dan verwacht. Besparen kan Doordat drankenkartons nu samen met de plastic verpakkingen worden ingezameld, zijn huishoudens beter gaan scheiden. Avri zegt dat veel huishoudens nog verder kunnen besparen op de kosten voor het per keer aanbieden van restafval. 'In het restafval zit nog veel herbruikbaar afval.' Verdere stijging De afvalstoffenheffing stijgt voor het eerst weer na een jarenlange daling. Dat komt onder meer door de dalende opbrengsten voor grondstoffen en stijgende loonkosten. Ook voor de komende jaren verwacht Avri een lichte stijging van de afvalstoffenheffing.