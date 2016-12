Petitie tegen sloop laatste stukje volkswijk Mars in Zutphen

Foto: Wiki Commons

ZUTPHEN - Op internet is een petitie gestart om het laatste stukje van de volkswijk Mars in Zutphen te behouden. De gemeente wil de wijk laten slopen, maar daar is niet iedereen het mee eens.

De petitie is een initiatief van oud-bewoonster De Jongh. Zij vindt dat het gebied een cultuurhistorische waarde heeft. 'Een stukje sentiment telt uiteraard ook mee in deze. De huidige woningen die er nog staan vormen de thuisbasis voor het Dagelijks Bestaan een hulporganisatie', schrijft de Jongh. Zij vindt dat de sloop uitgesteld moet worden en dat er eerst gekeken wordt naar mogelijkheden om het gebied alsnog te behouden. Klik hier voor de petitie.