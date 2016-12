Erop uit in de natuur: Lichtjeswandeling

ARNHEM - Wilt u er deze week een dagje op uit in de Gelderse natuur? Een selectie van de leukste Gelderse activiteiten vindt u hier:

Uitbuiktocht

Op 2e Kerstdag de Gendtse polder in? Het kan met de gidsen van IVN RijnWaal. In de middag zijn de bevers actief en is er een grote kans om de Zaagbek en de Kuifeend te spotten! Deelname is gratis, maar reserveren is noodzakelijk.

Datum: 26 december

Plaats: Gendt

Meer informatie: IVN RijnWaal

Foto: IVN RijnWaal

Verborgen natuur naast de snelweg

Benieuwd naar de natuur rondom het knooppunt Waterberg? Dinsdag 27 december organiseert IVN Arnhem een wandeling door landgoed Waterberg. Ontdek de bijzondere natuurwaarden en bezichtig het oorlogsmonument!

Datum: 27 december

Plaats: Arnhem

Meer informatie: IVN Arnhem

Foto: IVN

Lichtjeswandeling bij Radio Kootwijk

Op woensdagavond 28 december verlichten talloze lichtjes het stille Veluwse landschap. Vanuit Radio Kootwijk wordt er een lichtjeswandeling van 5 kilometer uitgezet door Staatsbosbeheer. Bewandel deze tocht en laat u leiden door de lichtjes en sterren aan de hemel.

Datum: 28 december

Plaats: Kootwijk

Meer informatie: Staatsbosbeheer

Foto: Staatsbosbeheer