Gebiedsverbod voor vijf jongeren moet jaarwisseling in Ede rustig laten verlopen

EDE - Vijf jongeren uit Ede mogen zich met de jaarwisseling niet ophouden in de wijk Veldhuizen. De burgemeester heeft hen een gebiedsverbod gegeven. De gemeente zegt goed voorbereid te zijn op de nacht van oud op nieuw.

Politie, toezichthouders, jongerenwerkers en gemeente hebben veel tijd gestoken in het contact leggen met jongeren en het maken van afspraken over de jaarwisseling.

Het was afgelopen voorjaar behoorlijk onrustig in de Edese wijk Veldhuizen met verschillende auto's die in vlammen opgingen en jongeren die buurtbewoners terroriseerden door stenen naar hen te gooien.

Vuurpijlen afschieten naar elkaar

Bij de jaarwisseling vorig jaar reed burgemeester Cees van der Knaap mee met de politie, zo vertelde hij bij de nieuwjaarsreceptie. 'Dus ik kwam ook in Veldhuizen en daar was het vooral rond voormalig winkelcentrum De Lindenhorst erg onrustig. Pijlen werden niet omhoog geschoten, maar richting elkaar. Men vernielde andermans eigendommen en was agressief richting agenten en andere wijkbewoners', zei de burgemeester toen tijdens zijn toespraak.

Steen tegen politieauto

En een van de jongens die die avond agressief was richting agenten gooide zelfs een steen van één meter afstand tegen een politieauto. Dat ging zo hard dat het plaatwerk van de wagen scheurde. In die auto zat ook burgemeester Van der Knaap.

Feest in Veldhuizen

Tijdens de komende jaarwisseling organiseren de gezamenlijke Marokkaanse organisaties (Samenstede) voor de jeugd in de wijken Veldhuizen en Ede-Zuid een groot voetbaltoernooi met ruim honderd deelnemers. Na afloop is er voor de jongeren een feest.

Zie ook:

Burgemeester Ede toont steen en steunt hulpverleners