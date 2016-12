Wat is er te doen in de mooiste provincie van Nederland?

ARNHEM - Het weekend staat in het teken van kerst. Op kerstavond zijn er diverse concerten, maar ook op eerste en tweede kerstdag is er van alles te doen in onze provincie.

Kerstnachtdiensten op kerstavond

Kerstconcert in Grote Kerk Harderwijk

In de Grote Kerk van Harderwijk wordt een concert gegeven door de Verenigde Veluwse Koren in samenwerking met de Hervormde gemeente van Harderwijk.

Het koor heeft een mooi repertoire van bekende kerstliederen uitgekozen, maar er is ook ruimte voor samenzang. Bert Elbertsen zal zijn medewerking verlenen als organist & pianist en Petra Lukasse bespeelt haar dwarsfluit. De muzikale leiding is in handen van dirigent Leander van der Steen uit Ede. De kerkdeuren worden rond 19.30 uur geopend en het concert begint om 20.00 uur.

Kerstnachtdienst op de hei in Epe

Kerstavond vindt de traditionele kerstnachtdienst plaats in het weiland bij de schaapskooi. De dienst trekt altijd vele honderden belangstellenden naar de Renderklippen. De bezoekers die uit de richting Epe komen en de hele Renderklippen over wandelen, hebben zaklantaarns of andere verlichting bij zich en vormen een prachtige, kronkelende sliert lichtjes.

Al vanaf 19.00 uur is het geluid van midwinterhoorns op de Renderklippen te horen; de Veluwse Midwienterhoorbloazers uit Epe verspreiden dan op diverse plaatsen het vertrouwde geluid over het natuurgebied. De dienst begint om 20.00 uur.

Op begraafplaatsen worden kerstlichtjes gebrand op oorlogsbegraafplaatsen

Op meer dan 160 oorlogsbegraafplaatsen in heel Nederland zal op kerstavond een lichtje branden. Een van de grootste verlichte erevelden is de Canadese Militaire Erebegraafplaats in Groesbeek, waar schoolkinderen uit de gemeente Berg en Dal en het Duitse Kranenburg 2617 kaarsjes aansteken.

Waar worden ze aangestoken?

Evenementen tijdens het Kerstweekend

Eerste Kerstdag wordt er in Lochem het jaarlijkse verjaardagsfeest gevierd

Voor de 40ste keer wordt het het groot verjaardagsfeest in de Gudulakerk in Lochem georganiseerd. Muziek, knutselen, spelletjes, levende kerststal, midwinterhoornblazen en warme chocomelk. In en om de Gudula kerk in Lochem.

Om 13.30 uur begint het feest bij de Gudalakerk op de Grote Markt in Lochem.

Winterpaleis Het Loo

Paleis Het Loo in Apeldoorn is nog twee weken lang het Winterpaleis Het Loo. In het paleis zijn koninklijk gedekte tafels te zien, met dit jaar als topstuk de gedekte tafel van Willem II en Anna Paulowna in de Audiëntiezaal. Verder zijn kerstbomen traditioneel versierd, is er handgemaakte groenversiering en kan er worden geschaatst op het Stallenplein. De reguliere entreeprijzen gelden. Het Winterpaleis Het Loo is op eerste en tweede Kerstdag open.

Zie ook: website Paleis Het Loo

Sprookjessfeer bij Warm Winterlicht in Braamt

Bij Markant Outdoor in Braamt is dit jaar weer langs het water een route uitgezet met verrassende lichteffecten. Bezoekers lopen in een sprookjesachtige wereld langs het water. Zo zijn op een nevelgordijn figuren te zien zoals zeedieren en danseressen. Op een gedeelte langs het pad zijn verlichte soldaten kistjes geplaatst die de route markeren.Op het einde van de route wordt op gezette tijden een vurige lichtshow gegeven.

Warm Winter Licht is geopend van 17.00 tot 20.00 uur op 24, 26, 27 en 28 december. De tickets voor het evenement kosten 5 euro per persoon. Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen naar binnen voor 3.50 euro.

Wintercircus Apeldoorn

Het Wintercircus Apeldoorn beleeft van zaterdag 24 december tot en met vrijdag 30 december aanstaande zijn 23e editie! Met diverse acts van clowns, evenwichtskunstenaars, acrobaten en nog veel meer bijzondere artiesten in het programma.