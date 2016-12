Vitesse in gesprek met Alexander Büttner over terugkeer bij Arnhemse club

ARNHEM - Vitesse heeft zijn zinnen gezet op een rentree van Alexander Büttner. De linksback, die zijn contract laat ontbinden bij Dinamo Moskou, voelt wel iets voor een terugkeer.

Inzet is een directe overgang van de Doetinchemmer, waardoor hij direct na de winterstop al kan aansluiten bij Vitesse. Zijn zaakwaarnemer Aleksandar Bursac bevestigt de interesse voor Büttner. 'We hebben een positief gesprek gehad. Niet concreet nog, maar ik denk dat Vitesse er alles aan zal doen om Alex binnen te krijgen. Ik verwacht dat we volgende week meer concrete gesprekken zullen voeren.'

Constructies

Bursac zat aan tafel met technisch directeur Mo Allach en hoofdscout Marc van Hintum van Vitesse om te onderzoeken welke mogelijkheden er eventueel zijn. Omdat de club uit Arnhem de afgelopen jaren is teruggegaan in salarissen, moeten andere constructies worden bedacht om Büttner tevreden te stellen.

Betalingen via sponsors, zoals dat dit seizoen ook gebeurt bij Ricky van Wolfswinkel, is één van de opties. De 27-jarige linksback is bij Manchester United en Dinamo Moskou gewend aan miljoenensalarissen, maar zal bij Vitesse heel veel water bij de wijn moeten doen.

Alexander Büttner op het rode plein in Moskou. Foto: Omroep Gelderland

Goed gevoel

'Geld is niet de drijfveer', zegt Bursac. 'Hij is een Vitessenaar, is zich bewust van de situatie bij die club en wil weer voetballen. Op dit moment is Alex in de kracht van zijn leven. Uiteindelijk beslist hij helemaal zelf. De club zal hem het gevoel moeten geven dat ze heel graag willen. Maar nogmaals, ik heb het idee dat Vitesse er alles aan doet.'

Populair

Uit supporterskringen valt al een tijdje op te maken dat ze Alexander Büttner graag zien terugkeren op het oude nest. De flamboyante Achterhoeker is nog altijd populair bij de fans. In 2012, onder trainer John van den Brom, groeide de linkspoot uit tot speler van het jaar. Na een opleiding bij Ajax speelde Büttner na zijn periode Vitesse bij de Engelse topclub Manchester United en Dinamo Moskou.

Nuances

Algemeen directeur Joost de Wit liet donderdagavond weten dat het in de winter 'goed gebruik' is dat er transfers plaats hebben bij Vitesse. Hij gaf daarbij ook aan dat het eventueel om 'nuances' zal gaan in de selectie. 'Er zal in principe niets gebeuren, als er niet iemand anders vertrekt', voegde De Wit nog toe.

Drang naar voren

Bij Vitesse staat Kosuke Ota nog onder contract als linksback. Hij speelt echter lang niet altijd en zou naar verluidt open staan voor een vertrek. Ook Arnold Kruiswijk kan eventueel linksachter spelen, maar is niet een type speler die veel drang naar voren heeft en zo het middenveld versterkt. Een dergelijk type zoekt Vitesse wel. De ploeg van trainer Fraser staat halverwege het seizoen op de achtste plaats.

Bekijk hier de documentaire met Alexander Büttner, die deze week te zien was op Omroep Gelderland: