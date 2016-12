'De dood hoort bij het leven': vrijwilligers onderhouden begraafplaats Gelselaar

GELSELAAR - Een groep van ongeveer 12 vrijwilligers maken wekelijks de begraafplaats in Gelselaar netjes. Ze maaien het gras en ruimen bladeren op. Sinds kort hebben ze een extra 'dienst' erbij. Ze bieden aan om de graven van particulieren te onderhouden, die dat zelf niet kunnen.

Elke week beginnen de mannen met een kop koffie, maar daarna gaan ze fanatiek aan de slag. Harken, bezems en kruiwagens worden uit de opslag gehaald en samen gaan ze het hele kerkhof over.

Helpende hand

Ze zijn zo enthousiast over hun werk dat ze nog meer willen doen. Maar aan de graven van particulieren mogen ze in principe niet komen. Vandaar de oproep. 'We zien bijvoorbeeld dat op sommige graven heel veel onkruid staat of stenen beschadigd zijn. Daar willen we graag wel wat aan doen, maar ja dat moet je toch overleggen met de familie', zegt Daan Uenk, die betrokken is bij de vrijwilligers. 'We bieden nu aan om het graf te onderhouden, tegen een kleine vergoeding als dat nodig is.'

Niet eng, maar mooi

Het initiatief is ideaal voor Jo te Velthuis. Ze heeft in Gelselaar een groot familiegraf, maar woont zelf niet in de buurt. 'Ik kom hier maar een paar keer in het jaar. Het is fijn dat de mannen hier het nu schoonhouden als dat nodig is. Ik ben er heel blij mee.'

Eén keer in het jaar wordt iedereen uit het dorp uitgenodigd om mee te helpen op het kerkhof. Ook kinderen komen dan mee. 'Ja, dat is heel mooi om te zien', zegt Daan Uenk. 'Vroeger had een begraafplaats toch iets griezeligs, maar dit maakt het toch wat laagdrempeliger en op zo'n moment zien kinderen ook dat de dood bij het leven hoort.'