Geruzie bij Museum Het Valkhof: directeur geschorst

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Directeur Arend-Jan Weijsters van Museum Het Valkhof mag zijn biezen pakken. De raad van toezicht heeft het vertrouwen in hem opgezegd. Maar of hij ook écht zal vertrekken als directeur, is nog onduidelijk.

Hoewel de raad van toezicht de directeur aanstelt en ontslaat, zegden het managementteam en Weijsters tien dagen geleden hun vertrouwen op in de raad. Reden daarvoor zijn 'gebrek aan bestuurlijke professionaliteit' en 'integriteit'. Dit zou het museum schaden. Baat bij rust De OR laat in een verklaring weten nog het vertrouwen in Weijsters te hebben en zegt het vertrouwen in de raad eveneens op. Ze is tevreden met de veranderingen die de directeur sinds zijn aanstelling heeft doorgevoerd. Dat geldt ook voor het personeel. In de verklaring staat: 'Het museum is nu gebaat bij stabiliteit en gezamenlijk verder werken aan de toekomst. Verschillen van inzicht zouden met het gemeenschappelijk belang voor ogen besproken en opgelost moeten worden.' Financiële schade In een persbericht van het museum is te lezen dat het museum nu 'onderbouwde plannen heeft voor de toekomst', maar dat de raad van toezicht deze blokkeert. Dat levert financiële schade op. De BankGiro Loterij zette de jaarlijkse bijdrage van 2 ton stop. Dat zou te wijten zijn aan de besluiteloosheid van de raad. Het museum start samen met Weijsters een procedure bij de rechtbank, waarin ze onder meer eisen dat de raad de schorsing ongedaan maakt.