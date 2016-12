Bestuurder vliegt na ongeluk door voorruit naar buiten: N825 tussen Lochem en Borculo weer open

Foto: News United / Leo van 't Hul

LOCHEM - De N825 tussen Lochem en Borculo was vrijdagmiddag lange tijd dicht, nadat er op de Nettelhorsterweg een auto-ongeluk is geweest. De bestuurder van één van de auto's is daarbij door de voorruit naar buiten gevlogen.

Bij het ongeluk belandde ook een auto in de sloot. De door de vooruit gevlogen bestuurder was na het ongeluk wel aanspreekbaar en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter die werd opgeroepen hoefde niet ter plaatse te komen. De weg werd rond 15.30 uur weer vrijgegeven.