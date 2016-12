Rinus van Warven: Mensen zijn ongeneeslijk religieus

ARNHEM - Lunchgast bij Rob Kleijs was vrijdag Rinus van Warven. Van Warven presenteert zondag voor het laatst zijn radioprogramma 'Tendens'. Hij gaat verder op internet.

Bijna 28 jaar presenteerde Van Warven (60) op Radio Gelderland Tendens, een programma over spiritualiteit en zingeving. Het leverde 1398 bijzondere gesprekken op. Eerste kerstdag is het 1399ste en laatste bij de omroep.

Zijn gesprekspartners kwamen, zoals hij het zelf zegt, uit duizenden werelden: cultuur, media, sport, politiek, kerk, theater. 'Ze hebben verschillende levensbeschouwelijke achtergronden: het zijn christenen, joden, moslims, humanisten, hindoes, boeddhisten, atheïsten.'

Zelf voelt de in Kampen woonachtige Van Warven zich als heiden het meest thuis bij de vrijmetselaars, waarbij hij zich ook heeft aangesloten. Hij studeerde theologie. 'Ik wilde weten wie we zijn, waar we vandaan komen. En ik heb een heleboel antwoorden gekregen.'

Liefde is het antwoord op alle vragen

Voor hem telt slechts één antwoord: 'Als liefde het antwoord is, wat is de vraag dan ook alweer?'

Luister hier het gesprek tussen Rob Kleijs en Rinus van Warven terug:

Van Warven begon Tendens als een programma over kerk en samenleving. 'Ik heb mijn aandacht in de loop der tijd doorgetrokken in de breedte', legt hij uit. 'Het werd een uitzending over dingen die het leven de moeite waard maken.'

Zondag is zijn laatste uitzending. 'Natuurlijk vind ik het jammer dat Tendens stopt. Ik had nog 40 jaar door kunnen gaan. Gelderland is spiritueel een rijke provincie. Mensen zijn ongeneeslijk religieus. Alles vind je hier.'

Uitgave boek leidde tot meer

In een zwart gat zal hij niet vallen. 'Ruim een jaar geleden kreeg ik een ernstig auto-ongeluk, waardoor ik het rustiger aan moest doen. Ik kreeg in die periode de vraag of ik een boekje wilde uitgeven. Dat heeft geleid tot een uitgeverijtje.'

Verder zet Van Warven Tendens voort op het internet: www.studiotendens.nl. 'Vanaf 1 februari ben ik in de lucht met podcasts.'