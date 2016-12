15 kilo wiet onderschept; snelle Audi tot in Duitsland achtervolgd

'S-HEERENBERG - Het Grensoverschrijdend Politie Team (GPT) heeft na een wilde achtervolging vanuit 's-Heerenberg 15 kilo wiet onderschept. Twee mannen zijn aangehouden.

Leden van het GPT wilden in de nacht van woensdag op donderdag een Duitse Audi A7 controleren. Maar de bestuurder negeerde het stopteken en ging er in volle vaart vandoor. Er volgde een dollemansrit waarbij de automobilist met hoge snelheid en gedoofde lichten probeerde te ontkomen.

Botsing in Kleef

In het Duitse Kleef besloot de politie de achtervolging te staken, omdat er onveilige situaties ontstonden. De vluchtauto reed in volle vaart verder, maar botste even later tegen een geparkeerd voertuig. De inzittenden gingen er daarna te voet vandoor.

In de Audi trof het GPH de partij softdrugs aan. De vermoedelijke eigenaren konden in de omgeving worden aangehouden. Ze hingen een onsamenhangend verhaal op en stonken beiden naar wiet. Bovendien waren de twee al eerder aangehouden.

Het Grensoverschrijdend Politie Team is een samenwerkingsverband van de Koninklijke Marechaussee, Bundespolizei en de Nationale Politie.