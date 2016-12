Gewonde bij brand in Doetinchem, loods ingestort

DOETINCHEM - Bij een uitslaande brand aan de Keppelseweg in Doetinchem is een gewonde gevallen. Dat meldt de brandweer.

De brand woedde in een werkplaats waarin het slachtoffer werkte aan een trailer, een oplegger voor vrachtwagens.

Vermoedelijk is tijdens laswerkzaamheden iets misgegaan. De werkplaats, een loods, is volgens de brandweer ingestort. 'Dat maakt het nabluswerk wat lastiger, maar we hebben het vuur wel onder controle', meldde een brandweerwoordvoerder even na 13.30 uur.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is niets bekend.