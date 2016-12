DOETINCHEM - Bij een uitslaande brand aan de Keppelseweg in Doetinchem is een gewonde gevallen. Dat meldt de brandweer.

De brand woedt in een werkplaats met daarin gasflessen. Drie bluswagens zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, meldt een omstander. Over de aard van de verwondingen is niets bekend.