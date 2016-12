Verwoestende brand in huis Ooij niet aangestoken

Foto: ViWa Media

OOIJ - De grote uitslaande brand die vorige week donderdag woedde in een huis in Ooij, is niet aangestoken. Er zijn geen sporen van brandstichting gevonden.

De brandweer gaat dan ook niet uit van brandstichting. Dat is verteld aan omwonenden, die donderdagavond door de gemeente zijn bijgepraat. Daar waren ook de burgemeester en de wijkagent bij aanwezig. Explosie Vorige week brandde de woning aan de Prins Mauritsstraat volledig uit. Er ontstond een felle brand na een explosie. De bewoner raakte gewond. Twee naastgelegen huizen moesten worden ontruimden en zijn beschadigd geraakt door de brand. Er is rook en roetschade. De bewoners zijn tijdelijk elders opgevangen. Zie ook: Woningen ontruimd in Ooij na brand door explosie