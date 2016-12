Kaarsjes voor Canadese militairen in Groesbeek

GROESBEEK - Verbinden van jonge gesneuvelde militairen en jongeren van nu. Dat is het doel van het branden van 2617 kaarsjes op de Canadese Militaire Erebegraafplaats in Groesbeek. De lichtjes branden op kerstavond op de begraafplaats.

Vorig jaar werden er al op kleine schaal kaarsen aangestoken op de begraafplaats. Dit jaar is het voor het eerst dat ieder graf een kaars krijgt. Het is een gezamenlijk initiatief van de Liberation Tour en het Royal Canadian Legion. Verder zijn alle scholen in de gemeente Berg en Dal er bij betrokken en ook de internationale school in Kranenburg.

Verbinden en leren

'Het gaat ons om het verbinden van jongeren', legt Bert Eikelenboom van de Liberation Tour uit. 'En natuurlijk gaat het er ook om dat jongeren er van leren. Leren dat vrede niet vanzelfsprekend is.'