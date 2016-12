'Een sociale, kritische jongen'; verslagenheid is groot op school verongelukte Stan (17)

Foto via Wellantcollege

GORINCHEM - Het is een klein mbo in Gorinchem, waar de donderdagmorgen verongelukte Stan de Vries uit Opijnen naar school ging. Die fatale morgen was de tiener onderweg naar zijn stage. 'Verkeerde tijd, verkeerde plek', zegt teamleider Ab Wessels.

Een zware dreun was het voor het Wellantcollege toen donderdagmiddag de bevestiging kwam dat het inderdaad de 17-jarige Stan is die is omgekomen bij een aanrijding met een landbouwvoertuig.

Vermoedens waren er al; het nieuws ging snel en Stan kwam niet aan op zijn stage.

Bevestiging zoeken

Een deel van de dag zaten ze op de school in spanning. Teamleider Wessels: 'We zochten naar bevestiging. Aan het begin van de middag kregen we die, van zijn ouders.'

Op Stan's school heerst vooral verslagenheid, vertelt Wessels. 'Op dit kleine mbo kent iedereen elkaar. Ook buiten de school gaan de leerlingen veel met elkaar om.' Stan volgde een groen-opleiding, met als specialisatie sportvissen en recreatie. 'Een klas met 14 leerlingen.'

Kritisch en sociaal

De jongen zat in zijn tweede leerjaar; Wessels kende hem. 'Ik ken al mijn leerlingen. Stan was sociaal, kritisch en constructief. Daar houd ik altijd van.'

Het is niet de eerste keer dat Wessels dit voor zijn kiezen krijgt. Dit is de derde keer dat hij zo'n situatie meemaakt. En opnieuw gaat het om een tragisch ongeval. Wessels: 'Stan was gewoon op de verkeerde tijd op de verkeerde plek.'

Vandaag kunnen leerlingen en medewerkers steun zoeken bij elkaar op het Wellantcollege. Er is geen les.

