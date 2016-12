Online stenen gooien naar politiemensen mag niet, vrouw uit Ede opgepakt

EDE - De politie in Rotterdam heeft een 51-jarige vrouw uit Ede aangehouden (en weer vrijgelaten). De vrouw zou mogelijk betrokken zijn bij een website waarop foto's van Rotterdamse agenten zijn gepubliceerd.

Die politiemensen zijn herkenbaar afgebeeld op Pokémon-figuren en op sommige plaatjes lijken de bezoekers te worden aangespoord om virtueel stenen te gooien naar de agenten in een computerspel.



Screenshot via: https://www.indymedia.nl/

De vrouw werd vorige week vrijdag al aangehouden in haar woning wegens opruiing en bedreiging met openlijke geweldpleging. Haar arrestatie werd echter stilgehouden om 'niet te wrijven in een vlek', zo bevestigt de politie vrijdag. In een interne communicatie noemt korpschef Frank Paauw de foto's 'onacceptabel'.

De vrouw is inmiddels weer vrijgelaten.